Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, Kuzukaya Mahallesi'nde Yol Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
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Yerel

Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, Kuzukaya Mahallesi'nde Yol Çalışmasını Tamamladı

Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, Kuzukaya Mahallesi\'nde Yol Çalışmasını Tamamladı

Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, ilçeye bağlı Kuzukaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlandığını ve asfaltlama işlemlerinin sona erdiğini söyledi. Başkan Azizoğlu, tamamlanan çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, bu önemli projenin ilçenin ulaşım altyapısını büyük ölçüde iyileştireceğini belirtti.

29.08.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, ilçeye bağlı Kuzukaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlandığını ve asfaltlama işlemlerinin sona erdiğini söyledi. Başkan Azizoğlu, tamamlanan çalışmanın ardından yaptığı açıklamada, bu önemli projenin ilçenin ulaşım altyapısını büyük ölçüde iyileştireceğini belirtti.

Yol çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Başkan Azizoğlu, "Kuzukaya Mahallesi'ndeki yol çalışmamız başarıyla tamamlanmış ve asfaltlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi hayata geçirmedeki katkıları için Milletvekilimiz Kaan Koç'a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.

İlçemizin ulaşım kalitesinin artması, halkımızın yaşam standartlarının yükselmesi için attığımız bu adımlar çok önemlidir" dedi.

Başkan Azizoğlu, tamamlanan yolun mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını ve yolun, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlayacağını vurguladı. Yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Kuzukaya Mahallesi yapılan yol ile yeni görünüme kavuşurken bu tür projelerin yerel halk için büyük önem taşıdığı ifade edildi. Başkan Azizoğlu'nun açıklamaları, bölgedeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Çıldır, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır Belediye Başkanı Kamal Yakup Azizoğlu, Kuzukaya Mahallesi'nde Yol Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika

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