Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladılar. Başkan Azizoğlu, halka hizmet etmek için çalışacaklarını ve yeni yatırımlar için uğraşacaklarını belirtti.

15.04.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerin ardından mazbatalar alınmaya başladı.

31 Mart pazar günü yapılan Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde AK Partiden seçilen Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Çıldır İl Genel Meclis üyesi A. Rıfat Vural, Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Yücal, Kadim Coşkun ve Teoman Güneş Çıldır İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatalarını alarak resmi olarak göreve başladılar.

Mazbataların alınmasının ardından Çıldır Belediye Başkanlık makamına geçen Başkan K. Yakup Azizoğlu burada yapmış olduğu açıklamada "Seçim sürecinde desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm seçmenlerimize sonsuz teşekkür ederim. Dün olduğu gibi bugün de Çıldır halkına hizmet etmek için 5 yıl hep birlikte yol yürüyeceğiz. Geçmiş yıllarda yapmış olduklarımız, yarında yapacaklarımızın teminatıdır. İlçemizin büyümesi ve halkımızın yaşam standartlarını arttırmak için gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız. Başta ilçemiz ve halkımız için olmazsa olmaz olan doğalgazı ilçemize en kısa zamanda kazandırıp, yeni yatırımlar için uğraş vereceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Çıldır, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çıldır Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement