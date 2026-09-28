Çıldır'da öğrencilere atletizm, satranç ve mangala yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Çıldır'da öğrencilere atletizm, satranç ve mangala yarışması düzenlenecek

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Çıldır\'da öğrencilere atletizm, satranç ve mangala yarışması düzenlenecek
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Çıldır'da Amatör Spor Haftası ve 29 Ekim kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine atletizm, satranç ve mangala yarışmaları düzenlenecek. 5-8 Ekim 2026'da yapılacak yarışmalarda dereceye girenlere 29 Ekim programında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı hediyeler verecek.

Çıldır'da Amatör Spor Haftası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik atletizm, satranç ve mangala yarışmaları düzenlenecek.

Çıldır Kaymakamlığının destekleriyle, Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında öğrenciler için çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde atletizm (kros), satranç ve mangala branşlarında yarışmalar yapılacak. Yarışmalar, 5-8 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 10.00'da Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek yarışmalarla öğrencilerin spora olan ilgilerinin artırılması, farklı spor branşlarıyla tanışmaları ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmalarının sağlanması hedefleniyor.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, Amatör Spor Haftası kapsamında öğrencileri farklı spor branşlarıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yarışmalara katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmalarda dereceye girecek öğrencilere ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek programda, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Kaynak: İHA
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