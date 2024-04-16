Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Çıldır, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Martta yapılan yerel seçimleri sonucunda AK Parti'den yeniden Çıldır Belediye Başkanı olarak seçilen K. Yakup Azizoğlu'nu makamında ziyaret eden ilçe Kaymakamı M. Enes İpek hayırlı olsun temennisinde bulunarak, 5 yıllık görev süresinde başarılar diledi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'in ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Çıldır Belediye Başkanı kendisine teşekkür ederek, ilçenin geleceği için İlçe Kaymakamlığı ile organize bir şekilde çalışarak eksikliklerini daha kolay giderileceğini sözlerine ekledi. - ARDAHAN