Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, AK Parti'den yeniden seçilen Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

16.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Çıldır, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Martta yapılan yerel seçimleri sonucunda AK Parti'den yeniden Çıldır Belediye Başkanı olarak seçilen K. Yakup Azizoğlu'nu makamında ziyaret eden ilçe Kaymakamı M. Enes İpek hayırlı olsun temennisinde bulunarak, 5 yıllık görev süresinde başarılar diledi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'in ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Çıldır Belediye Başkanı kendisine teşekkür ederek, ilçenin geleceği için İlçe Kaymakamlığı ile organize bir şekilde çalışarak eksikliklerini daha kolay giderileceğini sözlerine ekledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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