Çinli Turistlere Türk Misafirperverliği - Son Dakika
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Çinli Turistlere Türk Misafirperverliği

Çinli Turistlere Türk Misafirperverliği
04.06.2025 12:17
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Denizli'de kaza yapan Çinli kafile, jandarma tercümanı tarafından evlerinde misafir edildi.

Çin'den Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik Çinli kafile Denizli'de kaza yaptı. Geç biten işlemleri ve uygun araç bulamamaları üzerine yolda kalan Çinli kafileyi tercümanlık yapması için karakola çağrılan Adnan Ünay, annesinin evinde ağırladı. Eğlenceli anlar yaşayan Çinli kafile ve Ünay ailesinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise beğeni topladı.

Çin'den önce Antalya'ya gelen ardından Fethiye'de tatil yapan Çinli 5 turist, İzmir'deki uçuşlarından önce Denizli'nin dünyaca üne sahip Pamukkale travertenlerini de görmek istedi. Fethiye'den Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan Jue Zhu, Melody Dang, Nanaç Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Acıpayam ilçesinde trafik kazası yaptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ise kafile ile aralarında iletişim kurması amacıyla yeminli tercüman Adnan Ünay'ı çağırdı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına giden Adnan Ünay, burada ücret almadan Çinli kafile ile jandarma ekipleri arasında tercümanlık yaptı. Daha sonra hastanedeki yaralıların ifadeleri içinde yardımcı olan Adnan Ünay, Çinli kafilenin Antalya'da araç kiraladıkları firma ile yaptığı görüşmede ise yeni araç taleplerine karşılık olumsuz yanıt aldı. Çinli kafile için ilçede uygun otelin de bulunamaması üzerine Adnan Ünay, jandarma ekiplerine de bildirerek, turistleri annesinin evinde misafir etti. Gece boyu saz eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlenen grup, sabah kahvaltısı birlikte yaptı. Burada da Çinli kafile ile Ünay ailesi arasında eğlenceli anlar yaşandı.

"Mahcup olamamak için ot alıp anneme yardım ettiler"

Yolda kalan kişilere yardım etmenin ve misafirperverliğin Türk kültürünün önemli yapılarından olduğunu dikkat çeken tercüman Adnan Ünay, "5 kişilik bir turist kafilesi Antalya'dan araba kiralayarak Fethiye'ye gidiyorlar. Fetiye tatillerinin ardından Pamukkale'ye gelirken Acıpayam sınırları içerisinde kaza geçiriyorlar. Akşam saatlerinde Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığından beni aradılar. Yeminli tercüman gerektiğini söylediler. Denizli'den kalkarak Acıpayam'a gittim. Jandarmadaki ifade işlemlerini tamamlanmasının ardından kazada yaralanan iki kişinin yanına geçtik. Hastanede onların ifadelerini aldık. Bu esnada araç kiralama firmasından yeni araç almaya çalıştık ve alamadık. Tüm işlemler zaten gece 01.00 saatlerinde bitti. Hastanedeki iki arkadaşımızda taburcu oldu. Gece geç saat olduğu için otelde ayarlayamadık. Yolda kalana yardım etmek ve misafirperverlik Türk halkının geleneklerindendir. Hatta jandarma personeli ve hastane personelleri de turistleri evlerinde misafir edebileceklerini söyledi. O gece annemde kaldık. Sabah uyandığımızda annem çok güzel bir sofra hazırlamış, tarhana çorbası yapmış, organik ürünlerden kahvaltı hazırlamış. Hem Çinli misafirler hem annem çok mutlu oldu. Dünyanın öbür uçundan küçük sakin köyümüze misafir gelmesi çok sıra dışı oldu. Anneme gündelik işlerinde de yardım ettiler. Annem keçilerine koyunlarına ot topladığında onlarda mahcup olamamak için ot alıp anneme yardım ettiler. Çok sıra dışı bir gün oldu. Turistlerin işlemleri akşam saat 21.00'a kadar sürdü. Her şeyi ayarladık araba kiralamayı falan yaptık. Onun ardından İzmir'e gitmek için yola çıktılar. Böylelikle çok güzel bir dostluk kurulmuş oldu. Çine ulaştıktan sonra bana fotoğraf attılar. 'Problem yok geldik' diye bilgi verdiler. Büyük ısrarla ev adresimi aldılar. Hediye göndermek istediklerini söylediler. Hala dostluğumuz devam ediyor.

"Çinli kafile köy halkının da dikkatini çekti"

Köye turist gelmesi köy halkının da dikkatini çekti. Annemin arkadaşları ve tüm köy halkı Çinli turistleri görünce el sallıyor bir şeyler ikram etmek istiyorlar. Onları evlerinde ağırlamak istiyorlar. Turistleri ben evimde ağırladım ama o gün boyunca 10'dan fazla kişi turistleri ağırlamak istedi. Bu misafirperverlik Türk insanın yapısında vardır. Şu ana kadar evimde 200 den fazla insan ağırladım ama hiç birisini paylaşmamıştım sosyal medyada. Bu kafiyeler yaşadığım eğlenceli anları paylaşmak istedim ve paylaştığımda viral oldu ve çok büyük bir yankı buldu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çinli Turistlere Türk Misafirperverliği - Son Dakika

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