Cizre'de engelliler market ve bankalara giremiyor, altyapı çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Cizre'de engelliler market ve bankalara giremiyor, altyapı çağrısı yapıyor

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Cizre\'de engelliler market ve bankalara giremiyor, altyapı çağrısı yapıyor
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Cizre'de engelli vatandaşlar, kaldırım rampalarının yetersizliği ve erişilebilirlik sorunları nedeniyle market ve bankalara giremediklerini belirterek altyapı çağrısı yaptı. 'Acımak değil, hakkımızı istiyoruz' diyen engelliler, erişilebilir yollar ve rampalar talep etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, şehir merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklarla mücadele ediyor. Kaldırımlardaki rampaların yetersizliği, iş yerleri ve kurumlardaki erişilebilirlik sorunları, engellilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Cizre'de yaşayan engelli vatandaşlar erişebilir kaldırımlar, önü araçların park alanı olmayan kaldırım rampaları, alışverişlerde, bankalar ve kurumlarda kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatın içinde yaşamak istediklerini dile getirdi. Çarşıya çıkarken bile engellerle karşılaştıklarını aktaran engelliler, "Acımak değil, hakkımızı istiyoruz" diyerek acil altyapı çağrısında bulundu.

"Bu sorun sadece Cizre'de değil, engelliler her yerde büyük sıkıntı çekiyor"

Kaldırımların engellilere elverişli olmadığını ve bozuk olduğunu ifade eden Baki Aydın, "Sabahları dışarı çıkacağım zaman bakıyorum bütün yollar kapalı. Mecburen caddenin üzerinde yolun yüzde seksenini yürümek zorunda kalıyorum, trafik arasında ilerliyoruz, başka çaremiz yok. Markete giremiyoruz, bankaya giremiyoruz, okula giremiyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşları engellilere erişime kapalı. Dışarı çıkmak bile çok zor. Yollar, kaldırımlar tamamen kapatılıyor, trafik her şeyi engelliyor. Başka çare bulamayınca başkalarından yardım istiyoruz, kimileri destek çıkıyor, ama bu durum gerçekten de zorumuza gidiyor. Hiçbir engelli düzenlemesi yok Cizre'de. İstediğimiz şey öncelikle engelli yolları, tekerlekli sandalye rampaları, uygun geçiş noktaları yapılsın. Bu sorun sadece Cizre'de değil, her yerde engelliler büyük sıkıntı çekiyor. Şarj istasyonlarımız yok bazen akşam eve gittiğinde yolda kalanlar oluyor, insanlar onları iterek götürüyor" dedi.

Doğuştan engelli olduğunu ifade eden Emrullah Aydın da "23 yıldır yaşındayım, bura engelliler uygun iş imkanları yok. İstediğimiz yere gidemiyoruz; bazı marketlere rampa olmadığı için giremiyoruz. Yollar bozuk olduğu için düşme riski var, zor durumda kalıyoruz, kendimizi kötü hissediyoruz. Bozuk yollardan geçmek için yön değiştirmek zorunda kalıyoruz, tehlikeye giriyoruz, kazaya uğrama ihtimalimiz yüksek. Markete gittiğimizde istediğimizi kendi elimizle alamıyoruz, sürekli bir başkasına muhtaç kalıyoruz. Yetkililerden isteğimiz yollar düzeltilsin, düzenli, erişilebilir yollar sunulsun" diye konuştu.

Kardeşi ve eniştesinin engelli olduğunu söyleyen Aynur Özdemir ise engellilere acıkmak yerine güzel bir yaşam sunmaları gerektiğini savunarak, "Hem ailemde engelli bireyler olması hem de uzun yıllardır dernekte çalışmam nedeniyle arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlara bizzat şahit oluyorum. Engelli arkadaşlarımızın büyük ekseriyeti haklarına erişemiyor; bu sadece Cizre ile sınırlı değil, Türkiye genelinde engelli hakları gasp ediliyor. Eniştem ve ablam engelli, yıllardır onlarla birlikte yaşıyorum, zorluklarını yakından görüyorum ve üzülüyorum. Onlar kimseye muhtaç olmak istemiyorlar. Su içmek istediklerinde bile bir başkasının yardımına ihtiyaç duyuyorlar, lokantalara giremiyor, gezmek istediklerinde caddelerde özgürce dolaşamıyorlar. Rampalar ya araçlar tarafından kapatılmış ya da uygun değil, tekerlekli sandalye ile dönüş bile zorlaşıyor. Hayatın her anında sıkıntı yaşıyorlar. Aslında onlara acımak yerine, haklarını teslim edip güzel bir hayat yaşamaları için imkan sunmalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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