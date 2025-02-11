Çocuk Oyun Parkına Ateş Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Çocuk Oyun Parkına Ateş Açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kimliği belirsiz üç kişi çocuk oyun parkındaki kaydırağı ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

11.02.2025 19:34
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Çocuk oyun parkını ateşe verip kaçtılar

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre 3 şahıs çocuk oyun parkındaki plastik kaydırağı ateşe verip kaçtı.

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı. O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuk Oyun Parkına Ateş Açıldı - Son Dakika

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