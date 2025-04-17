Çocuklar Polisi Tanıdı

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocuklara Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okuluna gezi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Rol Model" programı kapsamında çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Mehmet Vefa Çelik'in misafiri oldu. Çocuklar, polislik meslek bilgisini yerinde eğitim ve etkinlerle öğrene fırsatı buldu.

İl Müdürlüğü, bu vesile ile emniyetin teminatı, huzurun bekçisi polislere teşekkür edip Polis Haftası'nı kutladı. - DİYARBAKIR