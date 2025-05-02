Çocuklara Polislik Mesleği Tanıtıldı

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Serik ilçelerinde düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde çocuklar polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle hem güvenlik konularında bilinçlendirildi hem de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Alanya Tosmur Fatma Özmüftüoğlu İlkokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüklerini ziyaret ederek emniyet birimlerini yakından tanıdı.

Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ayrıca Gazipaşa Atatürk İlköğretim Okulu, Alanya Alaaddin Keykubat Anaokulu ve Serik'teki çeşitli anaokullarında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliklerde "Polis Mesleğini Tanıtma" projesi kapsamında polis olma süreci hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin soruları yanıtlanırken, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenebileceği hatırlatıldı.

Öğrencilere boyama kitabı hediye edildi

Eğitimlerde ayrıca trafik güvenliği konularına da değinildi. Öğrencilere yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamları ve güvenli yürüyüş kuralları anlatıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Yetkililer, polislik mesleğini tanıtma faaliyetlerinin anaokulundan ortaöğretim seviyesine kadar tüm öğrencilere ulaşacak şekilde devam edeceğini belirtti. - ANTALYA