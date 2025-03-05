Çorum Belediyesi 348 Personel İçin Kura Çekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çorum Belediyesi 348 Personel İçin Kura Çekimi Gerçekleştirdi

Çorum Belediyesi 348 Personel İçin Kura Çekimi Gerçekleştirdi

Çorum Belediyesi, 6 ay süreyle çalıştırılacak 348 personel için Noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. 1,262 başvurudan 290 beden işçisi mülakata çağrılacak.

05.03.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Çorum Belediyesi'nde 6 ay süreyle çalıştırılacak 348 personel için kura çekimi yapıldı.

Çorum Belediyesi bünyesinde 6 ay süre ile çalıştırılacak olan 348 personel için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi Toplantı Salonu'nda Noter Ebubekir Bolat tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer'in yanı sıra başvuruda bulunan adaylar katıldı .Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) sitesinde geçen ay çıkartılan ilana bin 262 başvuru yapılırken beden işçisi olarak yapılan başvurular için kura çekimi gerçekleştirildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 6 ay geçici çalıştırılmak üzere yapılan başvurularda 10 otobüs şoförü ve 48 arazöz şoförü için kura çekimi yapılmazken 290 beden işçisi için yapılan kura çekiminde 870 kişi mülakata katılmaya hak kazandı. Yapılacak mülakatların ardından 290 kişi 6 ay geçici Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapacak.

Mülakata çağrılmaya hak kazanan listesine Çorum Belediyesi web sitesinde duyurular bölümünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi 348 Personel İçin Kura Çekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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