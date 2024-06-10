Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Talebi

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Bahçelievler Mahallesi sakinleri, 50 yıllık evlerinin çürüdüğünü belirterek yeni imar planlamasıyla kentsel dönüşüm istiyor. Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Kaçay, "2 kata 3 kata mahkum edilmiş 50 yıllık binalar. Bu binalar çürümüş. Demirleri çürümüş. Betonları dökülüyor. Artık yani ne kadar tamir edersek edelim. Tamiratla artık bunu ayakta tutmamızın mümkünatı yok" dedi.

Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde oturan bölge sakinleri, evlerinin çok eski olması sebebiyle artık çürüdüğünü ve tehlike arz ettiğini belirtti. Belediye başkanına seslenen mahalleli, evleri için yeni bir imar planlaması yapılmasını istiyor. Mahalleliyi ziyaret eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız da konunun takipçisi olacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Kaçay, şunları söyledi:

"Mahallemizin tek bir sorunu var. Çok eski bir imara mahkum edilmesi. 2 kata 3 kata mahkum edilmiş 50 yıllık binalar. Bu binalar çürümüş. Demirleri çürümüş. Betonları dökülüyor. Artık yani ne kadar tamir edersek edelim. Tamiratla artık bunu ayakta tutmamızın mümkünatı yok ve burada oturan sakinlerin hepsi aylık bak 10 bin TL alan vatandaşlarımız var. Burada oturan mahalle sakinlerinin geneli 10 bin TL maaşla müteahhidin istediği 1.5 trilyonu (milyon) hangi emekli verebilir. Genelde emekli Karşıyaka? Hangi emekli bunu verebilir de biz bunu tamir ettirebiliriz? Ancak Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma, Sayın İmar Müdürüme, Sayın Çevre ve Şehircilik il müdürüme buradan seslenmek istiyoruz bir vatandaş olarak, bizleri eğer bir Maraş gibi Adıyaman gibi görmek istemiyorlarsa bir an önce ellerini taşın altına koysunlar biz gövdemizi koymaya hazırız vatandaş olarak. Benim talebim bu. Sizlerin huzurunda biz gövdemizi ortaya koyacağız, yeter ki ellerini taşın altına koysunlar. Ama maalesef bir çözüm bulamıyoruz. Belediye başkan Yardımcısı ile görüştüm. Dedim ki ben 2 bin 500 metrenin üzerine çıkın ben size yüzde 25 vereyim diyor. Tamam 2 bin 500 metrekarenin üzerine çıkalım biz. Arkamız yeşil alan. Soruyorum sayın belediye başkan yardımcısına ve Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a; ön tarafımız yol bin 512 metrekare mücavir alanımız var. Kullanım alanımız 604 metrekare. 604 metrekareye eskiden yapılmış ancak ve ancak ki bu projeyle üç tane blok sığdırmışlar birleşik blok olarak. Şimdi biz bu bloku bölsek 16 daire çıkartıyoruz. Ancak ki 2+1 olarak aynı şekilde yapılırsa 604 metrekare kullanım alanımıza 24 kişi oturuyoruz şu an burada 24 kişiye daire çıkartabiliyoruz. 2+1 olarak. Biz diyelim ki şimdi müteahhide verdik. 1.5 trilyon (milyon) parayı biz nereden alalım? Nasıl verelim? Hadi ben verdim bir iki kişi verdi. Gerisi nasıl verecek? Bugün bugünden yarına aylıkla zor yetinen insanlar oturuyor. Yine sesleniyorum sayın Halil İbrahim Başkanım, seni de yanımızda görmek istiyoruz."

"Müteahhit yeni daire için 1 buçuk milyon istiyor"

Senem Keskin ise "Çıktık, uçtu evimiz daha. Ölüyü kaldırmaya insan lazım ama kaldıramıyoruz. Aldığımız 10 milyon (bin) maaşa ne yapabiliriz? 1.5 trilyon (milyon) istiyor müteahhit nasıl yaptırabiliriz onu? Yeni daire için evet 1.5 trilyon vereceksiniz diyor. Nereden vereyim ben zaten yaşlıyız biz. Temelli gidip de altında mı ölelim? Yıktılar duruyor öyle yaptıramadık. 3-4 senedir öyle boş duruyor" dedi.

"Kat artış izni verilmesi sorunu çözecektir, takipçisi olacağız"

Mahalleye giden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz şu şekilde konuştu:

"Zaten Halil İbrahim Bey detaylarını verdi. Buranın bir daha önce de yıkılan yerin de aynı sebeplerle yapılamaması sadece bir binaya ait olmayıp, genel anlamda bu yöredeki tüm binaların aynı sıkıntıyı yaşamasıyla ilgili bir imar durumu söz konusu. Müteahhitlerin tabi kentsel dönüşüme giren bir yer için ekstradan maliyetini kurtarmadığı zaman fark istemesi durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da Halil İbrahim Bey'in az önce anlattığı gibi maddiyat durumuna dokununca hiçbir emeklinin bu yükün altından kalkma imkanını doğurmuyor ve bunun çözüm yollarından birisi de buralarda mümkün olması halinde kat artışı izni verilmesi durumunda müteahhitler için de buralar sizler için en az yük olabilecek şekilde çözüm yoluna gidilmesinin önünü açıyor. Tabi sizin gibi imar sorunumuz olan çok alanlarımız var. Daha önceki belediye meclis üyelerine de bu konu aksettirildiğinde bunlarla ilgili talepler meclisimizde dile getirildi ki bu konunun arkadaşlar takipçisi olmaya da devam edecekler. Biz de dışarıdan il başkanlığı olarak bu ve benzeri sorunların ayrım yapılmaksızın yani Çorum'da yaşanan bu tür sorunların biraz önce Halil İbrahim Bey'in anlattığı usulde bazı yerlerde daha farklı bu gibi yerlerde biraz daha farklı uygulama oluyor algısını yıkması için öncelikle bu konunun imar değişikliği çalışmalarının yapılması ve incelenmesi konusunda partimiz adına sizler adına bu sorunları çözebilmek adına Belediye Meclis Grubumuz ile beraber takipçisi olacağız. İnşallah da buraya çözüm üretilecek. Bir büyük afetten bir büyük sıkıntı olmadan bu sorunu çözmüş ve sizlerde hem rahatlamış hem de bu mahalle sakinlerimizi ilgilendiren böyle bir düzenleme ile yarın öbür gün de başka alanların önüne geçilmesi için bizler gerekli incelemeleri ve araştırmaları konunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz diye sizlerle bu konuyu paylaşalım diyorum."

"Çorum deprem bölgesinde"

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise deprem riskine dikkat çekerek, "Bugün burada Bahçelievler Mahallesi'ndeyiz ve burada evlerinin 50 yıllık olması ve 6 Kasım'daki Kahramanmaraş depreminden sonra vatandaşlarımız sağlıklı binalarda oturmak istiyor. Tabi 99 depreminde biz bunları ilk yaşadığımızda büyük depremde hükümet deprem vergisi almaya başladı ama maalesef biz bu depremlerden hiç ders almadık. Kentsel dönüşümün Çorum Merkez'den başlaması gerekiyor. Çorum'da şu anda deprem kuşağında yer alan ilimiz. Türkiye'deki diğer deprem kuşağında yer alan iller gibi" dedi.