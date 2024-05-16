Çorum'da Engelliler Haftası Kutlaması - Son Dakika
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Çorum'da Engelliler Haftası Kutlaması

Çorum\'da Engelliler Haftası Kutlaması

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Özel Egitim Uygulama Okulu bahçesinde 'Engel-siz Şenlik' adıyla düzenlenen kutlama programına, kentte bulunan rehabilitasyon ve bakım merkezinde öğrenim gören özel bireyler, Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, daire amirleri ve aileler katıldı. Yapılan etkinlikte, bakım merkezlerinde eğitim gören özel bireyler tarafından hazırlanan dans gösterileri sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada engelli bireyler gönüllerince eğlenirken coşkularına aileler de eşlik etti. Programda konuşan okul Müdürü Salih Atılgan, 'Bugün burada engelliler haftasını kutlamak ve engelli vatandaşlarımıza olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak için bir araya geldik. Engelliler haftası toplumumuzda, özel bireylerin haklarını, ihtiyaçlarını ve başarılarını ön plana çıkarmak için önemli bir fırsattır. Okul yönetimi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak adına çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Engel-siz şenlikler, tiyatro gösterileri ve benzeri etkinliklerle engelli bireylerimizin topluma daha fazla adapte olmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz, bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Hicabi Aytemur'a, Belediye başkanımız Şerif Arslan'a ve ailelere şükranlarımı sunuyorum, Engelsiz yaşam için engelleri kaldıralım hayatı kolaylaştıralım hepimiz mutlu olalım' şeklinde konuştu. - ÇORUM

16.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:19
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Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Özel Egitim Uygulama Okulu bahçesinde 'Engel-siz Şenlik' adıyla düzenlenen kutlama programına, kentte bulunan rehabilitasyon ve bakım merkezinde öğrenim gören özel bireyler, Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, daire amirleri ve aileler katıldı.

Yapılan etkinlikte, bakım merkezlerinde eğitim gören özel bireyler tarafından hazırlanan dans gösterileri sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan kutlamada engelli bireyler gönüllerince eğlenirken coşkularına aileler de eşlik etti.

Programda konuşan okul Müdürü Salih Atılgan, "Bugün burada engelliler haftasını kutlamak ve engelli vatandaşlarımıza olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak için bir araya geldik. Engelliler haftası toplumumuzda, özel bireylerin haklarını, ihtiyaçlarını ve başarılarını ön plana çıkarmak için önemli bir fırsattır. Okul yönetimi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak adına çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlemekteyiz. Engel-siz şenlikler, tiyatro gösterileri ve benzeri etkinliklerle engelli bireylerimizin topluma daha fazla adapte olmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz, bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Hicabi Aytemur'a, Belediye başkanımız Şerif Arslan'a ve ailelere şükranlarımı sunuyorum, Engelsiz yaşam için engelleri kaldıralım hayatı kolaylaştıralım hepimiz mutlu olalım" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Şerif Arslan, Uğur Gürsoy, Jandarma, Alaca, Çorum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Engelliler Haftası Kutlaması - Son Dakika

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