Çukurca'da çeltik ekimi başladı - Son Dakika
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Çukurca'da çeltik ekimi başladı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yerli ata tohumundan üretimi yapılan çeltik ekimi başladı. Çukurca'da her yıl adeta geleneksel hale getirilen çeltik ekimi için çiftçilere teşvik veriliyor. İlçede çeltik, susam, fasulye, mısır, incir ve kuru üzüm gibi farklı ürünlerin üretimine ağırlık veriliyor. Çiftçiler, yerli ata tohumunu tercih ederek daha bereketli ve doğal ürün elde ediyorlar.

01.06.2024 10:01
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Çukurca'da çeltik ekimi başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yerli ata tohumundan üretimi yapılan çeltik ekimi başladı.

Çukurca'da her yıl adeta geleneksel hale getirilen çeltik ekimi başladı. İlçenin tarıma çok elverişli olduğunu belirten Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, bu kapsamda çiftçilerin yönlendirildiğini söyledi. İlçede farklı ürünlerin ekilmesi için çiftçilere teşvik verildiğini aktaran Kumcu, "Ürünlere alım garantisi getirdiğimiz çeltik, susam, fasulye, mısır, incir ve kuru üzümün üretimine ağırlık verdik. Yine kaymakamlık bünyesinde kurulan 'ZAP' markası adı altında bir çok ürünü, kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye ve dünyanın bir çok noktasına ulaştırıyoruz" dedi.

Narlı köyünde çiftçilik yapan Mevlan Erol ise yıllardır geçimlerini sağlamak için tarlalarında çeltik ekimi yaptıklarını belirtti. Çeltik ekiminde yerli ata tohumunu tercih etiklerini ifade eden Erol, bu sayede elde etikleri hasadın daha bereketli ve doğal olduklarını söyledi. Erol, "Mahsuller yetişene kadar çok meşakkatli süreçlerden geçiyor, fakat lezzeti ve doğallığıyla Türkiye'nin en iyi pirincini elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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