Çukurova Belediye Meclisi Görevini Tamamladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl boyunca her partiden meclis üyeleri ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Gelecek dönem bazı arkadaşlarımız burada olmayacaklar. Ancak herkesle dostluğumuz devam edecek. 5 yıl boyunca huzur içinde görev yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çukurova Belediye Meclisi 2024 yılı Mart ayı toplantıları ile görevini tamamladı. Son oturumlarını yapan Çukurova Belediyesi Meclisi karşılıklı vedalaşma atmosferinde gerçekleşti.
Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, 31 Mart'ta yeni bir yerel seçim yapılacağını belirterek, "Bizler bu mecliste 5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Yeni dönemde bazı arkadaşlarımız olacak bazıları olmayacak. Ben AK Parti grubu adına sözü aldım ve helallik istiyorum. 5 yıl boyunca bazen tartıştık bazen gülüştük. 5 yıl içinde kırdığım insanlar varsa helallik istiyor, seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız da, Başkan Soner Çetin, meclis üyeleri ve bürokratlara teşekkür etti. Nevzat Hız, Bundan sonra daha iyi olacak, Çukurova da iyi olacak. 5 yıl boyunca dostluklar kurduk. Deprem. pandemi gibi zorlu günler yaşadık ama hepsinin üstesinden hep birlikte geldik" ifadelerini kullandı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise Çukurova Belediye Meclisinin tüm partilerin katılımı ile grup toplantısı yaptığını ve tek grup halinde hareket ettiğini bunun bir ilk olduğunu söyledi. "Allah hepinizden razı olsun" diyen Çetin, "5 yıl boyunca meclisle uyum içinde huzurlu bir belediye başkanlığı yaptım. Biz hep doğrunun yanında olduk. Bundan dolayı genellikle kararlarımız oy birliği ile geçti. Borçlanmanın oylandığını hiç unutmam. Çünkü AK Parti ve MHP'li arkadaşlarım bana güvendikleri belirtip borçlanmaya onay vereceklerini söylediler. Bu benim için unutulmazdır. Burada önemli dostluklar kurduk. Bazı arkadaşlarımız devam edecek bazıları devam etmeyecek ama dostluğumuz sürecek. Ben sizlerden razıyım Allah da sizlerden razı olsun. Yine adayım ve seçimi alacağımı görüyorum. Varsa bir hakkım helal olsun, sizlerden de hakkını helal etmesini bekliyorum." Dedi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Çukurova Belediye Meclisi Görevini Tamamladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
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