CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
06.05.2026 12:39  Güncelleme: 13:16
İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi K.D, sosyal medya üzerinde paylaştığı bir video nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.D. hakkında, sosyal medya hesabındaki video paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

K.D'nin söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

