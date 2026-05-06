CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

(İZMİR) - CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi K.D, sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoya ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözlatına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.D. hakkında, sosyal medya hesabındaki video paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

K.D'nin söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.