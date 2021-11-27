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Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto - Son Dakika

Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto

27.11.2021 16:26
Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto

Danıştay 6. Dairesi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin kent merkezinde hayata geçirdiği ve uzun süreli tartışmalara neden olan 7 mahallesindeki kentsel dönüşüm kararı ile ilgili 'yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği' gerekçesi...

Danıştay 6. Dairesi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin kent merkezinde hayata geçirdiği ve uzun süreli tartışmalara neden olan 7 mahallesindeki kentsel dönüşüm kararı ile ilgili 'yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği' gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşümü planı kapsamında kentte 7 mahalledeki yapılarla ilgili eski ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Ancak mahallelerde yaşayan vatandaşlar ev ve arsalarına güncel bedel ödenmediği gerekçesi ile konuyu yargıya taşıdı.

Yaklaşık 1 yıldır kent gündemini meşgul eden olayı Kentsel Dönüşüm Dayanışma Derneği üyeleri yargıya taşıdı. Danıştay 6. Dairesi konuyla ilgili son sözü söyledi. Daire 2021/1145 numaralı esas sayılı kararında "Yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi içermediği, söz konusu alana ilişkin detaylı zemin etüdü verisi ve buna bağlı olarak su taşkını konusunda yeterli veri bulunmadığı hususları dikkate alındığında dava konusu alanın riskli alan ilan edilmesi için kanunun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü koşulların detaylı bir teknik rapor ile oluşturulmadığı sonucuna ulaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, karın itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile alındığı da vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto
Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto

Kentsel Dönüşüm, Karahisar, Danıştay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Danıştay'dan Afyonkarahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kararına veto - Son Dakika


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