Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ilçenin sorunlarını çözecek projeleri hazırladıklarını ve hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

27.02.2024 11:55  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "Darıca için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde özellikle ulaşım başta olmak üzere ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o sorunları çözecek projeleri hazırladık" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları sadece seçimden seçime hatırlamadığını, 5 yıl boyunca her mahallede çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Bıyık, "Darıcalılar bizi biz de Darıcalıları biliriz. Biz vatandaşlarımıza hiçbir zaman gökteki yıldızları vadetmedik. Hiçbir zaman kandıran olmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Bugüne kadar ne söz verdiysek de yerine getirdik. Şimdi yeni bir hizmet yolculuğuna çıkarken de vatandaşlarımıza yapacağımız projelerle ilgili sözler veriyoruz. O sözleri de yerine getirmek ve gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Darıca için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "5 yıl boyunca altyapıdan üstyapıya ilçemize birçok önemli eser ve hizmet kazandırdık. Darıca'nın birçok önemli sorununu çözdük ama hizmetler hiçbir zaman bitmez. Darıca için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde özellikle ulaşım başta olmak üzere ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o sorunları çözecek projeleri hazırladık. Hem Darıca'mızın problemlerini ortadan kaldıracağız hem de ilçemizin marka değerini artıracak yatırımlara imza atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Muzaffer Bıyık, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:28:31. #1.13#
SON DAKİKA: Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement