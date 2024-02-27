Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek dönem için projelerini açıkladı

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "Darıca için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde özellikle ulaşım başta olmak üzere ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o sorunları çözecek projeleri hazırladık" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları sadece seçimden seçime hatırlamadığını, 5 yıl boyunca her mahallede çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Bıyık, "Darıcalılar bizi biz de Darıcalıları biliriz. Biz vatandaşlarımıza hiçbir zaman gökteki yıldızları vadetmedik. Hiçbir zaman kandıran olmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Bugüne kadar ne söz verdiysek de yerine getirdik. Şimdi yeni bir hizmet yolculuğuna çıkarken de vatandaşlarımıza yapacağımız projelerle ilgili sözler veriyoruz. O sözleri de yerine getirmek ve gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Darıca için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "5 yıl boyunca altyapıdan üstyapıya ilçemize birçok önemli eser ve hizmet kazandırdık. Darıca'nın birçok önemli sorununu çözdük ama hizmetler hiçbir zaman bitmez. Darıca için daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönemde özellikle ulaşım başta olmak üzere ilçemizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa o sorunları çözecek projeleri hazırladık. Hem Darıca'mızın problemlerini ortadan kaldıracağız hem de ilçemizin marka değerini artıracak yatırımlara imza atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ