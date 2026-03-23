Darıca\'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı

Darıca'da kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Darıca'da, dağınık haldeki kamu kurumlarının tek merkezden hizmet verebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen kompleksin inşaat ve taşınma süreci sona erdi.

Toplam 13 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan ve her biri 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde iki ayrı binadan oluşan projede, 630 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Darıca Belediyesi, yeni hizmet binasında vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası, ilçede uzun yıllardır hissedilen kamu kurumlarının dağınıklığı sorununa son veriyor. Farklı noktalarda hizmet veren kurumların tek bir kompleks altında toplanmasıyla birlikte vatandaşlar işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

"Darıca'mıza yeni bir kimlik kazandırdık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Darıca'ya yeni bir ilçe kimliği kazandırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Darıca'mız 2008 yılında ilçe oldu ancak bu kimliği güçlü bir şekilde yansıtacak fiziki altyapıya ihtiyaç vardı. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hükümet konağı ve belediye hizmet binası projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile sadece yeni binalar kazandırmadık, aynı zamanda Darıca'mıza yeni bir kimlik kazandırdık. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için tüm kurumları tek çatı altında topladık. Modern, fonksiyonel ve Darıca'mıza yakışır bir kompleks inşa edildi. İnşallah yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacağız. İlçemizin kurumsal kimliğine büyük katkı sunan projenin Darıca'ya kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza AK Parti Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Darıca'mıza hayırlı oldun." - KOCAELİ