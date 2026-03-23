Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı

Darıca\'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı
23.03.2026 11:18  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Darıca'da kamu kurumlarını tek çatı altında toplayan yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Darıca'da, dağınık haldeki kamu kurumlarının tek merkezden hizmet verebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen kompleksin inşaat ve taşınma süreci sona erdi.

Toplam 13 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan ve her biri 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde iki ayrı binadan oluşan projede, 630 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Darıca Belediyesi, yeni hizmet binasında vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası, ilçede uzun yıllardır hissedilen kamu kurumlarının dağınıklığı sorununa son veriyor. Farklı noktalarda hizmet veren kurumların tek bir kompleks altında toplanmasıyla birlikte vatandaşlar işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.

"Darıca'mıza yeni bir kimlik kazandırdık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Darıca'ya yeni bir ilçe kimliği kazandırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Darıca'mız 2008 yılında ilçe oldu ancak bu kimliği güçlü bir şekilde yansıtacak fiziki altyapıya ihtiyaç vardı. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hükümet konağı ve belediye hizmet binası projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile sadece yeni binalar kazandırmadık, aynı zamanda Darıca'mıza yeni bir kimlik kazandırdık. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için tüm kurumları tek çatı altında topladık. Modern, fonksiyonel ve Darıca'mıza yakışır bir kompleks inşa edildi. İnşallah yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacağız. İlçemizin kurumsal kimliğine büyük katkı sunan projenin Darıca'ya kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza AK Parti Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Darıca'mıza hayırlı oldun." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hükümet, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:43:10. #7.12#
SON DAKİKA: Darıca'da yeni hükümet konağı ve belediye binası hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.