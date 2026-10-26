Datça'da kooperatifin zeytinyağı tesisinin modernizasyonuna hibe desteği onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Datça'da kooperatifin zeytinyağı tesisinin modernizasyonuna hibe desteği onaylandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça\'da kooperatifin zeytinyağı tesisinin modernizasyonuna hibe desteği onaylandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisinin modernizasyon projesi Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nda destek aldı, hibe sözleşmesi imzalandı. Projeyle tesisin altyapısının güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin modernize edilmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait zeytinyağı üretim tesisinin modernizasyonu için hazırlanan proje, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında desteklenirken, hibe sözleşmesi imzalandı.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi ve üretim tesislerinin modernize edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Datça'daki Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Zeytinyağı Üretim Tesisi Modernizasyon Projesi destek almaya hak kazandı. Projenin onaylanmasının ardından hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla yatırım sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje kapsamında, kooperatife ait zeytinyağı üretim tesisinin mevcut altyapısının güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması hedefleniyor. Yatırımın, zeytinyağı üretiminde kullanılan altyapının geliştirilmesine ve kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine katkı sunması amaçlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde sağlanan desteklerle, tarımsal üretim yapan işletmelerin ve kooperatiflerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, modern üretim altyapısına kavuşması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Datça'da hayata geçirilmesi planlanan zeytinyağı üretim tesisi modernizasyon projesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında sürdürülen desteklerle, üretim altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait tesis için onaylanan proje ve imzalanan hibe sözleşmesiyle birlikte, Datça'da zeytinyağı üretiminin modernizasyonuna yönelik yatırım sürecinde yeni bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İHA
Hibe DesteğiZeytinyağıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:34:52. #7.12#
SON DAKİKA: Datça'da kooperatifin zeytinyağı tesisinin modernizasyonuna hibe desteği onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei