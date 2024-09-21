Dede Cağ Kebap Kapanıyor

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Artvin'de cağ kebabıyla meşhur Dede Cağ Kebap'ın işletmecisi Ersin Dede, sağlık sorunları nedeniyle işletmeyi kapatma kararı alınca müşterileri son kez bu ünlü lezzeti tatmak için iş yerine akın etti. Bazı müşteriler ise iş yerini kapatmaması için Dede'yi ikna etmeye çalıştı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 40 yılı aşkın bir süredir şehrin meşhur cağ kebabını sunan Dede Cağ Kebap'ın sahibi Ersin Dede, bu Eylül ayı sonunda sağlık sorunları nedeniyle işletmeyi kapatma kararı aldı. Hemşin ve karakeçi etinden yapılan kebaplarıyla öğle saatlerine kadar hizmet veren Dede Cağ Kebap'ın lezzeti, Artvin'in sınırlarını aşıp Türkiye'nin çeşitli illerine kadar ün salmış durumda.

Meşhur cağ kebabını tatmak için Artvin'in çevre illerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, bu lezzete veda etmek için işletmeye akın etti. Ünlü gurme Vedat Milor'un Türkiye lezzet rehberinde 6. sıraya koyduğu Dede Cağ Kebap, sağlık sorunları ve eleman eksikliği nedeniyle kapanma kararı aldı. Haberi duyan müşteriler büyük üzüntü yaşarken, son kez bu eşsiz lezzeti tatmak için işletmeye geldi.

"Kapanacak olmasına üzüldük"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinden Turgay Özdemir, meşhur Dede Döner için 4 saatlik bir yolculuğun ardından Trabzon'dan geldiğini belirterek "Buranın çok meşhur cağ kebabı olduğunu biliyoruz. Ailecek Trabzon'dan geldik. O kadar uzun ve meşakkatli bir yolu severek geliyoruz çünkü bu cağ kebabı için değer. Geçen hafta kapanacağını öğrendik ve gerçekten üzüldük. Ardanuç'u cağ kebap merkezi yapan Ersin Dede bence kapatmamalı. Buranın cağ kebap merkezi olmasında Ersin Dede'nin büyük bir emeği var. Ardanuç denince akla burası geliyor" dedi.

"Son kez bu lezzeti tadalım dedik"

Kentte avukatlık yapan Şenol Alpaslan ise "Artvin bölgesinde cağ kebap ve döner, insanların çok sevdiği bir yiyecek. Bölgenin en iyi ustalarından biri olan Dede Kebap'ın sahibi Ersin Dede'nin cağ kebabı işini bu ayın 28'inde bırakacağını duyduk. Bugün babamı da aldım ve kapatmadan önce bu lezzeti son kez tatmak istedik" diye konuştu.

"Bu mesleği bırakacak bir eleman bulamadık"

İşletme sahibi Ersin Dede ise sağlık sebeplerinin yanı sıra mesleği gençlere sevdirememekten yakındı. Dede "İlk birkaç gün geliyorlar ama sonra bir bahane bulup bırakıyorlar. Çok emek verdik, hazır bir işletme ama eleman bulamıyoruz. Burada kebapla bir marka oluşturmaya çalıştık ve bir şeyler başardık. Döner konusunda iyi durumdayız. Türkiye'nin çeşitli illerinden, hatta yurtdışından müşterilerimiz var. Trabzon'dan kalkıp kahvaltıya gelenler, Iğdır'dan, Kars'tan gelenler oluyor. Sabah 9 gibi başlarız, 12'de işimiz biter. Ne iş yaparsan yap, seni vicdanın yargılar. Eğer vicdanen düzgün biriysen, nasibin peşinden gelir. Birçok kişi kapatmamam için ikna etmeye çalıştı. Ama yaşım 60'ı geçti, sağlık problemleri yaşıyorum ve çalışacak personel bulamıyoruz. Dönemimiz zordu, bir daha böyle bir işletme olmayacak. Haftanın 6 günü açık olmak zorundaydık, bu da artık yorucu hale geldi. Bu yaştan sonra kendim için yaşamaya karar verdim" şeklinde konuştu.

Ersin Dede'nin kızı Buket Dede ise "Ben 1. sınıfa başladığımda babam bu dükkanı açmıştı. Burada büyüdüm, tüm zorlukları onlarla birlikte yaşadım. Bu iş bir ekip işi. Doğadaki bir zincir gibi düşünün, o halkalardan biri olmadığında bu iş yürümüyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN