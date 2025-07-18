Dede Korkut Türbesi\'nde Anma Töreni

Bayburt Dede Korkut 29. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un Masat köyünde bulunan türbesi ziyaret edildi, Dede Korkut kabri başında dualarla anıldı.

Şölenlerin başlangıcı, Korkut Ata'nın Masat köyünde bulunan kabrinin ziyaret edilmesi ile yapıldı. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, Türk İslam büyükleri için dualar edildi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı duanın ardından şölen komitesi tarafından Dede Korkut'un türbesine çelenk bırakıldı. - BAYBURT