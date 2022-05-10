Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Koza Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Koza Evi'ni Ziyaret Etti

10.05.2022 17:18
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Koza Evi'ni Ziyaret Etti

İlkbaharın gelişiyle birlikte uyanan sarı koza ipek böceği, kozasını örmeye başladı. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, ipek böceği yetiştiriciliğinin gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir merkez olan Defne Belediyesi Koza Evi’ni ziyaret etti.

İlkbaharın gelişiyle birlikte uyanan sarı koza ipek böceği, kozasını örmeye başladı. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, ipek böceği yetiştiriciliğinin gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir merkez olan Defne Belediyesi Koza Evi'ni ziyaret etti.

İlçenin önemli simgelerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatan Koza Evi'nde incelemelerde bulunan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yetkililerden bilgi aldı.

"SARI KOZALARIMIZI ÜRETMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ"

Koza Evi sorumlusu Tülay Genç, merkezde unutulmaya yüz tutan bir mesleği canlandırdıklarını ifade ederek, "Hatay sarısı olarak bilinen sarı kozalarımızı üretmekten büyük keyif alıyoruz ve bunun tüm kadınlara geçim kaynağı olması için çaba gösteriyoruz. Koza Evi'miz, özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyor" diyerek Başkan İbrahim Güzel'e destekleri için teşekkür etti.

"DEFNE BELEDİYESİ OLARAK BU MESLEĞİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ"

İpek böceği yetiştiriciliğinin ilçe için önemine değinen Güzel ise "Defne Belediyesi olarak bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Koza Evi'miz bu amaçla çok önemli işlerin altına imza atıyor. Tülay Hanım'ın emeği ve çabaları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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İbrahim Güzel, Hisarcık, Koza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Koza Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


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