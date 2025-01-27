Demirci Ustası Kışın Isınırken Üretiyor - Son Dakika
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Demirci Ustası Kışın Isınırken Üretiyor

Demirci Ustası Kışın Isınırken Üretiyor

Gaziantep'te demirci Gökmen Gürban, kış aylarında ateşin sıcaklığında hem ısınıyor hem çalışıyor.

27.01.2025 12:45
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Gaziantep'te yaşayan Gökmen Gürban, demircilik mesleğini kış aylarında da sürdürerek kızgın ocağın başında hem demir dövüyor hem de ısınıyor.

Gaziantep'te yaşayan 52 yaşındaki Gökmen Gürban, Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan küçük atölyesinde hem ekmeğini kazanıyor hem de ateşin sıcaklığında kışı geçiriyor. El emeği ve ustalığın buluştuğu bu zanaat, geçmişten günümüze hala yaşatılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle devam ediyor. Demirci ustası Gürban, ateşte ısıttığı demirleri örs üzerinde döverek şekillendirirken, aynı zamanda ocağın sıcaklığını da hissetme fırsatı buluyor.

"Kışın demirin ateşinde ısınırken yazın ise terliyoruz"

Mesleğini kışın daha rahat yaptığını söyleyen demirci ustası Gökmen Gürban, "Bu işi çocukluğumdan bu yana yapıyorum. Sonradan bu mesleğe başladık. Normal de çilingirdik. Demircilik mesleği kış aylarında daha iyi yapılıyor. Kış ile yaz aynı olmaz. Çünkü kışın demirin ateşinde ısınırken yazın terliyoruz çalışmakta zorlanıyoruz "dedi.

"Demirciler olarak kışın gelmesini dört gözle bekliyoruz"

Üretimin kış aylarında daha rahat olduğunu ve ısınarak çalıştıklarını söyleyen Gürban, demirciler olarak kışın gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Gökmen Gürban, "Kışın üretimlerimiz daha da artıyor. Örnek olarak yazın 500 şiş yapıyorsak bu kışın ortalama 800'leri buluyor. Çünkü hem ısınıyoruz hem üretiyoruz. Dolayısıyla demirciler olarak kışın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü kışın vermiş olduğu avantajlar daha fazla oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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