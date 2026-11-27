Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulunda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem'in de eşlik ettiği ziyarette Ahat, okul idaresinden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen Ahat, öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilendi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ahat, eğitim sürecine ilişkin görüş ve önerileri dinledi.