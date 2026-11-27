Demirözü Kaymakamı Ahat, Gökçedere'deki ilkokulu ziyaret ederek incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Gökçedere'deki Makbule Küçükçalık İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem de katıldı; Ahat, okul idaresinden bilgi alıp sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulunda incelemelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem'in de eşlik ettiği ziyarette Ahat, okul idaresinden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen Ahat, öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilendi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ahat, eğitim sürecine ilişkin görüş ve önerileri dinledi.
Kaynak: İHA
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