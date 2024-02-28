Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı - Son Dakika
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Yerel

Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı

Tekirdağ'da av sezonunda sona yaklaşılırken, denizden çıkan balık da azalmaya başladı. Uskumrunun kilosu 120-150 lira arasında, istavritin kilosu ise 50 ila 70 lira arasında değişiyor. Balık satışı yapan vatandaşlar, balık fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu dile getirdi.

28.02.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
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Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da av sezonunda sona yaklaşılırken, denizden çıkan balık da azalmaya başladı. Kentte uskumrunun kilosu 120-150 lira arasında, istavritin kilosu ise 50 ila 70 lira arasında değişiyor.

Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık da azalmaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında seyyar tezgahlarıyla balık satışı yapan vatandaşlar, av sezonunun başladığı ilk aylardaki gibi balık gelmediğini, balık fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu dile getirdi.

Seyyar balıkçılardan Engin Şinik, tezgahında uskumrunun kilosunun 120-150 lira arasında, istavritin ise kilosunun 50 ile 70 lira arasında satıldığını kaydetti. Şinik, "Balık avcılığının son zamanlarını yaşıyoruz. Balık çok az şu an. Hamsi çok yüksek, kilosu 150 liraya gidiyor. Uskumru dediğimiz kolyoz balığı o da aynı, kilosu 150 lira. İstavrit 50 ile 70 lira arasında fiyatı oynuyor. Artık balığın sonları, azalmaya başladı. Sezonun ilk ayları gibi değil. Ama yine de geliyor. Çoğunlukla istavrit var. Hamsi, uskumru az, mezgit balığı desen o da öyle. Sezon sonuna yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizden çıkan balık azaldı, fiyatlar arttı - Son Dakika

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