Denizli Büyükşehir Belediyesi İftar Sofrası Akkonak Mahallesi\'nde Kuruldu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası geleneği Akkonak Mahallesi'nde kuruldu. Başkan Osman Zolan'ın katıldığı iftarda binlerce Denizlili aynı sofrada buluştu. İftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada Denizli'yi daha güzele ve ileriye taşımak için hep birlikte gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Akkonak Mahallesi'nde kuruldu. Akkonak Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazanın bereketi, güzelliği ve huzurunu hemşehrileriyle birlikte yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duyguları ile yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, davetlerine icabet ederek gönül sofrasında buluştukları hemşehrilerine teşekkür etti.

"Bizim bugüne kadar yaptıklarımız, eserlerimiz ortada"

Bu şehirde yaşayan herkesle Denizlili olma paydasında bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Zolan, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Bizim bugüne kadar yaptıklarımız, eserlerimiz ortada, biz de sürpriz yok. Biz bugüne kadar nasıl koştuysak, Denizli'mizin her yerine ayrıştırmadan, herkesi kucaklayarak nasıl hizmet ettiysek bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl herkesin başkanı olduysak, herkesin başkanı olarak hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Ondan bundan şundan demeden, hiçbir ayrım yapmadık. Aynı düşünceyle ve duygularla bir dönem daha devam etmek istiyoruz, Allah, hakkımızda hayırlısını versin. Şehrimiz için hayırlısı ne ise o olsun. Bize nasip olursa hizmet destanlarımızı yazmaya, Denizlimizi daha ileriye ve güzele götürmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." - DENİZLİ