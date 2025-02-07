Denizli'de 4 Katlı Binada Yangın: Korku Dolu Anlar

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4 katlı binadan yükselen alevler geceyi aydınlattı

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 katlı bir binadan yükselen alevler geceyi aydınlattı. Çatıda başlayan yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Bozkurt ilçe merkezine bağlı Mahmudiye Mahallesi Muzaffer Arıcı Caddesi 216 Sokakta bulunan Ü.K.'ye ait 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu tüm çatıyı kaplayan alevler, gece karanlığında birçok noktadan gözle görülebildi.

Çatıdan yükselen alev ve dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, binadaki dairelerde yaşayanların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları yangına kısa sürede müdahale etti. Alt kata sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın, bina ve çevresinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ölü ya da yaralananın olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.