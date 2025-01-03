Denizli'de Asayiş Suçları Azaldı

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Denizli'nin Aralık ayı asayiş verileri paylaşıldı

Denizli'de malvarlığına karşı işlenen suçlar 2023'e oranla yüzde 31 azaldı

Aralık ayında kural ihlali yapanlara 75 milyon 808 bin TL ceza yazıldı

DENİZLİ - 2024 Aralık ayı asayiş verilerini paylaşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 417 bini aşkın kişinin GBT sorgulamasının yapıldığını, kural ihlali gerçekleştiren sürücülere 75 milyon cezai işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca kentte organ ticareti yapan bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aralık ayına ilişkin asayiş verilerini paylaştı. Aralık ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından 8 bin 316 uygulamada 417 bin 534 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda 245 şahıs yakalanırken, 23 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği, 19 kurusıkı tabanca ve 8 adet kesici alet geçirildi. Hakkında aranma kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Emniyet ve Jandarma birimlerimizin teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; 0-5 yıl arası aranan 221 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 26 şahıs, 10-20 yıl arası aranan 14 şahıs, 20 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs, ifadeye yönelik aranan 371 şahıs olmak üzere toplam 635 şahıs yakalanarak adli işlemler yapılmıştır" dedi.

Geçen yıla oranla malvarlığına karşı işlenen suçlar yüzde 31 azaldı

Kent genelinde asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin istatistik verileri paylaşan Vali Coşkun, "Malvarlığına karşı meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla özellikle Hırsızlık olaylarının yoğun olduğu bölgelerde düzenli ve sık Devriye Görevleri gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerde şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri aracılığıyla sıkı takipler neticesinde Hırsızlık Olaylarının önlenmesine yönelik sıkı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Belirtilen çalışmalar neticesinde 2024 yılı Aralık ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95,9'u, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 97,1'i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 80,4'ü aydınlatılmıştır. Yine Evden Hırsızlık, İşyerinden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı olayları başta olmak üzere Malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda ise 2023 yılı Aralık ayına göre ortalama yüzde 31,2 oranında bir azalma meydana gelmiş, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 413 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Narkotik suçlarla mücadelede 291 kişi hakkında işlem yapıldı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Coşkun, "Narkotik olaylarını azaltmak, madde bağımlığının yayılmasını engellemek amacıyla özellikle uyuşturucu ticareti yapan organize gruplar ile bu gruplardaki şüpheli şahısların kullanmış olduğu araçların takip ve tarassut çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yine gençleri, aileleri ve toplumun diğer kesimlerini uyuşturucu maddelerin zararları konusunda bilinçlendirmek için okullarda, işyerlerinde ve halkımızın yoğun olduğu yerlerde eğitim programları düzenlenerek önleyici ve müdahaleci yaklaşımlara ağırlık verilmektedir. ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma gibi narkotik suçlarına yönelik çalışmalarda 291 şüpheliye işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 47 bin 650 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid, 28 gram bonzai, bin 612 gram metamfetamin, bin 2 adet sentetik ecza, 242 gram eroin, 70 gram esrar, 13 gram skunk, 10 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Organ ticareti yapan şahıs yakalandı

Denizli'de terör, kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, "Terör örgütünün propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalanmış, organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 53 operasyonda, 68 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçu kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 2024 yılı Aralık ayında 1 göçmen kaçakçılığı ve 1 organ ve doku ticareti olayı meydana gelmiş, olaylara karışan toplam 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yasal kalışı olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemi yapılmıştır" dedi.

147 bin araca 75 milyon TL'yi aşkın cezai işlem uygulandı

Denizli'de trafikte sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek, trafik kazalarını önlemek ve trafik kural ihlallerini tespit etmek amacıyla kentin pek çok noktasında karadan ve havadan denetimleri arttırdıklarını ifade eden Vali Coşkun, "2024 yılı Aralık ayı içerisinde 147 bin 42 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde 36 bin 652 araç, 2 bin 72 motosiklet olmak üzere toplam 38 bin 724 araç sürücüsüne toplam 75 milyon 808 bin 719 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde 2024 yılı Aralık ayında 428 adet, 2024 yılı 12 aylık dönemde ise 6 bin 277 adet sürücü belgesine ise el konulmuştur. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde 2024 yılı Aralık ayında 2 bin 441 adet, 2024 yılı 12 aylık dönemde ise 20 bin 233 araç trafikten men edilmiştir" ifadelerini kullandı.