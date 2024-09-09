Denizli İdmanyurdu İlk Hazırlık Maçını Yaptı

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- Denizli İdmanyurdu, ilk hazırlık maçını Bereketlispor ile yaptı

Bölgesel Amatör Lig'in yeni takımı ilk hazırlık maçını yaptı

DENİZLİ - Yeni sezonda Denizli'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan ve hedefini 3. Lig olarak belirleyen Denizli İdmanyurdu, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken ilk hazırlık maçını da Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Bereketlispor ile yaptı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Bereketlispor ile yaptı. Centilmenlik içerisinde oynanan hazırlık maçını Kulüp Başkanı İbrahim Gürel ile yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda futbolsever de izledi. Her iki takımda da bütün futbolculara yer verilen maç büyük çekişme içerisinde geçti.

"İlk hazırlık maçımızı yaptık"

Yeni sezon hazırlıklarını ve hazırlık maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, "Yeni sezona başlayalı 3 hafta sonu gibi oldu. Genel anlamda fiziksel olarak yapılan çalışmaların arkasına yavaş yavaş 11'lerin belli olmaya başladığı, taktiksel çalışmaların yapıldığı haftalara geldik. Bugün de ilk hazırlık maçımızı Bereketlispor ile oynadık. 45'er dakikadan olmak üzere iki devre oynadık. Bizim için de iyi oldu eksiklerimizi görme adına, yapabildiklerimiz yapamadıklarımız oyuncularımızın sahada bireysel anlamda hazır olup olmadıklarını ilk maç olmasına rağmen görme imkanı bulduk. Ortaya güzel şeyler de çıktı. Özellikle ilk 10 dakikadan sonra oyunda istediklerini yaptılar. Topa daha fazla sahip oldular. Zaman zaman topu önde tutmayı bildiler. Bu sene inşallah topa sahip olma üzerine oyun oynamak istiyoruz. Bunu da şu anda yapabilecek oyuncu kadromuz, kalitemiz mevcut. Sezon başında da inşallah iyi bir başlangıç yapıp, sezon içinde de emin adımlarla yürümek istiyoruz" diye konuştu.

"Transfer bitmedi"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kaynak, "Birkaç bölgeye takviye yapmayı düşünüyoruz. Ancak ekonomik şartlar bizi zorluyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. Uygun fiyata da oyuncu transfer etsek iyi oyuncu almamız gerekiyor. Çünkü kolay değil bu ligin maliyeti masrafları özellikle bu sezon çok yükseldi. Burada da başkanımız sağ olsun elinden gelenin fazlasını şu anda yapıyor. Bizde birkaç transfer yapıp transferi kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.