Depremde yerle bir olan Hatay Antakya'daki Emek Mahallesi yeniden inşa edildi - Son Dakika
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Depremde yerle bir olan Hatay Antakya'daki Emek Mahallesi yeniden inşa edildi

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Depremde yerle bir olan Hatay Antakya\'daki Emek Mahallesi yeniden inşa edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi ölmüş, Antakya'nın Emek Mahallesi tamamen yıkılmıştı. Bakanlığın ihya ve inşa çalışmalarıyla mahalle yeniden ayağa kaldırıldı; depremzedeler yeni evlerine taşındı, sokaklarda çocuk sesleri yankılanıyor.

Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan Antakya ilçesi Emek Mahallesi, yürütülen ihya ve inşa çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek depremzede vatandaşlara yuva olmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yerle bir olan Antakya ilçesinin kent merkezinde yer alan Emek Mahallesi de tanınmaz hale gelmiş ve komple yıkılmıştı. Depremden sonra enkazın kalkmasıyla mahalle adeta boş araziyi andırmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgede yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte Emek Mahallesi başta olmak üzere ilçenin can damarı olan mahalleler adeta yeniden inşa edildi. Depremden önce gecekonduların yer aldığı Emek Mahallesi'ne asrın inşasıyla birlikte modern, estetik ve depreme dayanıklı konutlar inşa edildi. Depremin ardından inşa edilen evlere mahalle halkının taşındığını ifade eden Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, çocuk seslerinin yankılanmaya başladığı sokakların gelecekte cıvıl cıvıl olacağını söyledi.

"Biz 2 aydır yeni evimizdeyiz ve evlerimizden memnunuz"

Yıllarca yaşadığı mahalleye yeniden dönmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Korkmaz, "Burası depremde yıkılmıştı. Evlerimizde yıkıldığında İstanbul'a gitmiştik ve sonra dayanamayarak geri geldik. Deprem sonrası ile şimdi arasında dağlar kadar fark oldu. Şimdi birlik ve beraberlik oldu. Biz 2 aydır yeni evimizdeyiz, evlerimizden memnunuz. Sorun olduğu zaman firmalar ilgileniyorlar. Allah'a şükür sıkıntımız yok ve memnunuz. Burada hayat başladı, çocuk sesleri gelmeye başladı ve gürültüler olmaya başladı. İnsanlara selam vermek ve günaydın diyebilmek güzel oluyor" dedi.

"Depremden sonra hani hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı daha da canlı olacak ve cıvıl cıvıl olacak"

Depremde yaşadıklarını anlatan Emine Alagöz, depremin ardından boşalan mahallenin yeniden dolduğunu ifade ederek "Emek Mahallesi'nde Ümit Sokak'ta oturuyordum. Keskin apartmanında zemin kattayken eşim gece işe gitti. Ben hiç daha önce böyle bir deprem ne gördüm ne yaşadım ne de duydum. Deprem durduktan sonra zaten eşim hemen koştu, geldi ve beni çıkardı. Şimdiki hali çok güzel ve binalarımız gayet güzel. Tabii ki de insan eski mahallesini özlüyor. Bütün hatıralar her şey gitti. Üç yıldır Adana'da yaşıyordum. Her yer farklı oldu ve inşallah daha güzel olacak. Herkes taşınıyor, dördüncü etap ilk oldu. Depremden sonra hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı daha da canlı olacak ve cıvıl cıvıl olacak" şeklinde açıkladı.

"Eskiden yıkık harabe halindeydi şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü"

Geçmişte gecekondu bölgesinin yer aldığı Emek Mahallesi'nin depremin ardından inşa edilen yeni binalarla farklı bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Muhtar Celal Sarı, "Emek Mahallesi depremden sonra dümdüz bir arazi haline gelmişti. Sonradan firmalar gelip burada bir şeyler yapmaya başlayınca biz inanamamıştık. Allah'a binlerce kez şükür ki şu anda oturumlar başladı. Evleri de görüyorsunuz ve herkes kendi evine geçmeye başladı. Antakya yerle bir olmuştu, şimdi küllerinden tekrardan yeniden doğarak bu hale geldi. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Murat Kurum bakanımızdan da Allah bin kere razı olsun. Vatandaşlarımız daha çok sık göreceğiz. Eskiden yıkık harabe halindeydi şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü. Allah kısmet ederse tekrardan mahallemizde vatandaşlarımızla beraber mutlu günlerimize devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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