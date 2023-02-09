Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı - Son Dakika
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Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı

09.02.2023 14:36
Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 81'inci saatinde Hatay'da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından, 1 yaşındaki Rami'yi de kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin 81'inci saatinde Hatay'da enkaz altından Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından, 1 yaşındaki Rami'yi de kurtardı. Rami'yi gören vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine moral verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından iki kardeşi daha sağ olarak çıkardı. Ekipler 81. saatte ise sağ çıkarılan çocukların 3. kardeşi 1 yaşındaki Rami'yi de enkaz altından çıkarmayı başardı. Yaşam alanından koridorundan itfaiye ekibinin kucağındaki Rami'nin az da olsa ağladığı görüldü. Rami'yi gören vatandaşlar ise alkışlarla destek verdi. İtfaiyecilerin, 'aslanım' diye sevdiği küçük çocuk tedavisi için ambulansa götürüldü. Anneye ulaşabilmek için enkazda çalışmalarını sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı 2 kardeş, enkazdan 80 saat sonra kurtarıldı (2) 2 kardeş, enkazdan 80 saat sonra kurtarıldı (2)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin 81'inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşlerin ardından 1 yaşındaki Rami de kurtarıldı - Son Dakika
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