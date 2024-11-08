Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi Tamamlandı

Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derbent ilçesinde kış turizmine katkıda bulunmak amacıyla inşa edilen Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisinin inşaatını tamamladı. 23 milyon liraya mal olan tesis, otopark, restoran, kayak kiralama ve daha birçok olanak sunuyor.

08.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Derbent ilçesine kazandırılacak Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisinin inşaatı tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, bu potansiyeli açığa çıkarmak için yürüttükleri çalışmalardan birisinin de Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi olduğunu söyledi. Kış aylarında yoğun ilgi gören Derbent Aladağ'daki tesisin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Başkan Altay, "Sadece günübirlik gelecek misafirlere hizmet verecek tesisimiz bin 620 metrekare büyüklükte, betonarme ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Otopark, restoran, kayak kiralama ve satış birimleri, giyinme odaları, mescit, duş, açık-kapalı teraslar bulunan tesisimizi çevre düzenlemesi ve bağlantı yollarını tamamladıktan sonra hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Konya'mıza ve Derbent'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Konya'da kış turizminin gelişimine katkı sağlayacak Derbent Aladağ Günübirlik Tesisi, 23 milyon liraya mal oldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Belediye, Derbent, Ekonomi, Turizm, Aladağ, Yerel, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Derbent Aladağ Kayak Merkezi Günübirlik Tesisi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.