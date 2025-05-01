9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

Bir devlet hastanesinin yoğun bakımında tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun istismara uğradığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

01.05.2025 10:38
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Bir devlet hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören engelli 9 yaşındaki çocukta cinsel istismar bulgusu tespit edildi.

Muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismarın ortaya çıktığı olayda, doktorlar rapor da hazırladı. Raporda, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • tolga gunay:
    iddaa maalesef doğru hastane çam sakura hastanesi neden saklıyorsunuz bu akıl almaz bir durum yoğun bakımdaki evlatlarımıza bile sahip çıkılamıyor pes artık. 73 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yazıklar olsun .. kime güveneceğiz biz ..KANSIZLAR 68 1 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Allah belanızı versin. 58 0 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak:
    hastahane cam ve sahura insanlığınızdan damı utanmadınız Şeref yoksunlari 47 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    BU İKTİDAR OLDUĞU SÜRECE BU TÜR VAKALAR ÇOK NORMAL AİLE BAKANI BİSEFERDEN BİŞEY OLMAZ DEMİŞTİ 23 14 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Bir Devlet Hastanesin de deniliyor yahu neden gizliyorsunuz hastane ismini söyleyin sene bilsin bu millet alınsın görevden hastane yetkilileri ne günlere kaldık yarab. 23 1 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    En ufak bir şaibe'ye adı karışan hastane Temelli kapatılsın, böyle halt yiyenler için Allah rızası için idam istiyoruz artık, sayın cumhurbaşkanımız ben imzalarım demişti talimat vermesini de bekliyoruz. Gerekirse bu hususta referanduma da razıyız. 17 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Asacaksınki şehrin meydanında,bir daha tekerrür etmesin.. 14 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Adalet bakanı cevap versin, içeridekileri çıkarmaya çalışıyor..otel gibi oldu cezaevleri. suçlular kışı geçirmeye sezonluk girip çıkar oldu, araçta yolda,parkta,her yerde can ve mal güvenliği yok denecek kadar bir durum oluştu.. hükümet eğitim, güvenlik, sağlık bunlarda başarılı olamaz ise,hele birde ekonomi de bozuksa vay haline vay.. 10 0 Yanıtla
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