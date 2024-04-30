Devrek Muhtarlar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Devrek Muhtarlar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi

Devrek Muhtarlar Derneği\'nde Yeni Başkan Seçildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Fatih Çarıkçı yeni başkan seçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

30.04.2024 15:42
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Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen seçimle yeni başkan belirlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Devrek Muhtarlar Derneğinin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması müzakeresi ve kabulü, Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması müzakeresi ve kabulünün ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimlerine gidildi.

Mesut Gedik ve Fatih Çarıkçı'ın aday olarak girdiği dernek başkanlığı seçiminde Fatih Çarıkçı açık ara ile seçimde ipi göğüsleyen kişi oldu.

Gerçekleştirilen seçimde yönetim kurulu üyeleri Başkan Fatih Çarıkçı, asil üyeler, Basri Keklik, Yıldırım Eser, Cemal İnam, Sabri Tüsüz, Asım Başoğlu, Çetin Saraçoğlu, Rasi Yılmaz, Serkan Yanaz,Yılmaz Akçabelen ve Cengiz Dereli'den meydana geldi.

Oylamadan sonra katılımcılara teşekkür eden Başkan Fatih Çarıkçı," Seçimimize uzaktan yakından iştirak eden, bizlere oy veren, vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyor, seçimimizin öncelikle derneğimize ilçemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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