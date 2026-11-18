Zonguldak'ın Devrek ilçesinde öğretmenler gününe özel düzenlenen doğa yürüyüşünde protokol ve eğitimciler bir araya geldi.

Devrek ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle doğa yürüyüşü ve şehit ziyareti gerçekleştirildi. Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediye Başkanlığı, Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde katılım ve destekleriyle düzenlenen etkinlik, renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Devrek ilçesi Ahmetoğlu köyü Kirazlıaçma mevkiinde start alan ve beş kilometrelik yoğun yağmur altında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar doğanın ve temiz havanın tadını çıkardılar. Ormanlık alan içinde zor şartlar altında hayata geçirilen program kapsamında bir vefa örneği de sergilenerek köyde bulunan şehitlik ziyaretinde bulunuldu. Devrekli Şehitler Piyade Çavuş Birol Odabaş ve Piyade Er Seyhan Göktepe kabirleri başında ve diğer şehitler için görevliler tarafından Yasin-i Şerifler okundu ve dualar edilerek rahmet, minnet ve saygıyla andılar.

Programın ardından katılımcılar tarafından kamp ateşi yakılırken, misafirlere semaverde çay ikram edildi ve yöresel yemekler hazırlanarak ikram edildi. Öğretmenler Günü'ne özgü etkinlikte katılımcılar keyifli ve kaynaşma dolu bir gün geçirdi. Eğitim camiasını ve ilçe protokolünü bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, hem doğayla iç içe olma hem de şehitlerin hatırasını yaşatma adımıyla büyük takdir topladı. Organize edilen yürüyüş ile ilgili konuşan Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen ve ara tatili de değerlendirerek eğitimci arkadaşlarımız ve köylülerimiz ile birlikte bir doğa yürüyüşü düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu özellikle de spor adına bizim için güzel bir organizasyon oldu. Bu programı organize eden tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğa yürüyüşüne katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Düzenlenen yürüyüşe; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Kaymakamı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.