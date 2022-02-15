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Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı

15.02.2022 09:10
Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Erbay, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Erbay, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Didim'e geldi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Erbay'a CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da eşlik etti. Didim ve Muğla'da yapımı süren yatırımların değerlendirildiği görüşme sonrası Milletvekili Erbay ve Başkan Atabay, ilçede bulunan bir spor merkezinin açılışına katıldı.

Açılışın ardından Milletvekili Erbay ve Başkan Atabay, incelemelerde bulunmak üzere Didim 2'innci Koy'da yapımı süren amfi tiyatro şantiyesine gitti. Şantiyede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Atabay, Milletvekili Erbay'ı amfi tiyatronun açılışına davet etti. Milletvekili Erbay, amfi tiyatro projesi ve Didim Belediyesi'nin çalışmalarından övgü dolu sözlerle bahsederek CHP'li başkanların destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı
Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Muğla, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ı ağırladı - Son Dakika


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