Dikili Belediyesi Çandarlı Düğün Salonu Açıldı

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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyesi Çandarlı Düğün Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Kırgöz, "Düğün Salonumuzu Çandarlımıza kazandırdık. Düğün Salonumuzu cüzi miktarda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yapım aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

20 Ekim 2023 tarihinde temeli atılıp yapımı tamamlanan Dikili Belediyesi Çandarlı Düğün Salonu'nun açılışı Dikili Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz tarafından gerçekleştirildi.

Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi Sanayi Sitesi yanında konumlanan 5.184 metrekare alanda 2.000 kişiye yakın kapasiteye sahip Dikili Belediyesi Çandarlı Düğün Salonu'nun açılış programına belediye meclis üyeleri, meslek odası başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇANDARLI'MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Sosyal belediyecilik alanında önemli bir projeye imza atarak Çandarlı'da önemli bir eksiği daha gidermenin mutluluğunu ve gururunu yaşayan Başkan Kırgöz açılış konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"Bugün gerçekten çok mutluyum. Çok özel bir yerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çünkü burası mutluluk günlerine tanıklık edecek. Buradan hemşehrilerimiz eğlenerek, evlenerek, çocuklarının mürüvvetlerini görerek çıkacaklar. 31 Mart 2019 tarihinde göreve geldiğimizde ilçemizin önemli eksiklerini tespit etmiştik. Hemşehrilerimizin de taleplerini dikkate alarak Düğün Salonumuzu Çandarlı'mıza kazandırdık. Düğün Salonumuzu cüzi miktarda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yapım aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Dikili Belediyesi Çandarlı Düğün Salonumuzun Çandarlımıza hayırlı olmasını diliyorum."