Dilenme Faaliyetlerine Ceza

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Bursa'dan Bilecik'e gelip 4 çocuğu dilendirdikleri tespit edilen şahıslara ceza yağdı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde ve otopark alanında 4 çocuğun dilenerek vatandaşlardan para topladığı ihbarını alan zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Zabıta Müdürü Özgür Özmen ve ekibi olay yerinde 4'ü çocuk 6 kişiyi yakaladılar. Şahıslara 'Kabahatler kanununa' göre cezai işlem uygulanırken şehir dışına çıkartıldığı öğrenildi. - BİLECİK