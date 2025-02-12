Dilovası Belediyesi\'nden Çevre Dostu Proje: Atık Getirme Merkezi İhalesi

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Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje ihaleye çıkıyor.

Dilovası Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Atık Getirme Merkezi projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, tesisin yapımı için 18 Şubat'ta ihale gerçekleştirilecek. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede kurulacak merkezin, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla büyük bir kazanım olacağını belirtti.

"Sıfır atık vizyonuyla hareket ediyoruz"

Başkan Ömeroğlu, "Dilovası Belediyesi olarak çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katı atık yönetimi, şehirlerimizin geleceği için hayati bir konu. Yeni tesisimiz sayesinde hem çevre kirliliğini azaltacak hem de geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandıracağız. Bu proje, sıfır atık vizyonumuzun önemli bir adımıdır" dedi.

"Modern ve verimli bir tesis olacak"

Başkan Ömeroğlu, tesisin teknik detaylarına da değinerek, "Toplam 7 bin 195 metrekare alan üzerine kurulacak tesisimizde atık getirme merkezi, ayrıştırma tesisi, idari bina ve eğitim odası yer alacak. Vatandaşlarımızın da geri dönüşüm sürecine katkı sağlayabilmesi için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına önem vereceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Geleceğe temiz bir Dilovası bırakmak için çalışıyoruz"

Başkan Ömeroğlu, projenin uzun vadede ilçeye büyük faydalar sağlayacağını belirterek, "Amacımız, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Dilovası bırakmak. Bu tesisle birlikte çevremizi koruyacak, atık yönetimini daha sistemli hale getirecek ve ekonomiye katkı sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızın desteğiyle geri dönüşüm sürecini daha etkili bir şekilde yöneteceğiz" dedi. - KOCAELİ