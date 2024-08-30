Dilruba Kayserilioğlu'nun gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına açıklama - Son Dakika
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Yerel

Dilruba Kayserilioğlu'nun gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına açıklık getirdi. CTE'den yapılan açıklamada, 'Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri yer aldı.

30.08.2024 15:26
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına açıklık getirdi. CTE'den yapılan açıklamada, "Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. CTE, tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye müzekkeresinin 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğünü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi. Kayserilioğlu'nun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.

Kayserilioğlu'nun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı belirtilirken, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar paranın kendisine eksiksiz olarak teslim edildiği aktarıldı.

Tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye işlemleri sürerken kurum personeline, ailesi ve avukatına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmadığı belirtildi. Tutukluya jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

CTE ayrıca tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını ihmal ya da eksiklik söz konusu olmadığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilruba Kayserilioğlu'nun gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına açıklama - Son Dakika

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