Din Görevlileri Arasında Yarışmalar Yapıldı - Son Dakika
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Din Görevlileri Arasında Yarışmalar Yapıldı

Din Görevlileri Arasında Yarışmalar Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, etkili hutbe sunumu, ezanı güzel okuma ve ezbere hadis okuma yarışmaları düzenlendi. İl birinciliği yarışmasında, Nazilli İlçe Müftülüğünden Müezzin Kayyım Eyüp Yılmaz, Yenipazar İlçe Müftülüğünden Yusuf Habibioğlu ve Germencik İlçe Müftülüğünden Müezzin Kayyım Abdulbaki Varır birinci oldu. İl Müftüsü Hasan Güneş, dereceye giren din görevlilerine bölge finalinde başarılar diledi.

11.07.2024 09:47
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Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında 'Etkili Hutbe Sunumu, Ezanı Güzel Okuma ve Ezbere Hadis Okuma' yarışmaları yapıldı. Külliye Camiinde yapılan il birinciliği yarışmasına üç dalda katılan din görevlileri, etkili hutbe sunabilmek, güzel ezan okumak ve ezbere hadis okumak için tüm maharetlerini gösterdiler.

İl Müftüsü Hasan Güneş'in başkanlık ettiği komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında Nazilli İlçe Müftülüğünden Müezzin Kayyım Eyüp Yılmaz, Ezanı Güzel Okumada Yenipazar İlçe Müftülüğünden Yusuf Habibioğlu, Ezbere Hadis Okumada ise Germencik İlçe Müftülüğünden Müezzin Kayyım Abdulbaki Varır il birincisi oldular.

Yarışmaya katılan bütün katılımcıları tebrik eden İl Müftüsü Hasan Güneş, dereceye giren din görevlilerine bölge finalinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Din Görevlileri Arasında Yarışmalar Yapıldı - Son Dakika

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