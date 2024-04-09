Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya\'da son teravih namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını tarihi Orhan Gazi Camii'nde kıldırdı. Namaz sonrasında konuşan Erbaş, "Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım, camilerimizi garip bırakmayalım" dedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'ne gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, bu Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı. Namazın ardından konuşan Erbaş, "Bu akşam son teravihimizi kıldık bu Ramazan'ın insanın, Müslüman'ın ömrü hayatında geçirdiği en hayırlı, en faziletli en mukaddes an hangisidir diye bir soru sorulsa cevabımız; namaz anındaki geçirdiğimiz andır olabilir. Yatsı namazımızla beraber teravih namazımızda bir saati aşkın bir buçuk saate yakın bir zaman geçirdik. Bu amel defterimize yazıldı. Keşke bütün zamanlarımız böyle geçse, keşke bütün zamanlarımız namazda geçirdiğimiz zaman kadar kıymetli olsa" dedi.
"Camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları"
Başkan Erbaş, "Namazda geçirdiğimiz zaman en kıymetli zaman, bunu yaşayarak çocuklarımıza, gençlerimize gösterelim. Ramazan ayının adeta süsü teravihler, camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları. Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer beş vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım. Camilerimizi garip bırakmayalım diğer zamanlarda da teravih namazlarına gösterdiğimiz bu şevki, bu güzelliği vakit namazlarında da gösterelim" diye konuştu.
"Safta herkes eşittir"
Ramazan ayı ile ilgili de konuşan Erbaş, "Ramazan işte geldi, geçti. İnşallah bereketiyle bayrama ulaşırız. Bayram sabahı, bütün camilerimiz inşallah vatandaşlarımıza, ailelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla dolacak. Dua edeceğiz bayram namazından sonra Kim için? Gazze'deki mazlumlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar için dua edeceğiz. Mazlumların kurtuluşu için zalimlerin kahrı için dua edeceğiz inşallah. Ramazan ayı bize bir ay boyunca büyük bir maneviyat kazandırdı. Sabır eğitimine tabi tuttuk nefsimizi. Sabırla ibadete nasıl devam edilir onu gösterdik. İftar sofrasında unvanı ne olursa olsun kimse elini uzatabiliyor mu yemek yemeye, hayır uzatamıyor. İşte orada Cenabıhak herkese eşit diyor burada olduğu gibi. Aranızda farklı farklı unvanlarda, mesleklerde insanlar var. Ama safta herkes eşittir. Cenabıhak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin" şeklinde konuştu.
"Ali Erbaş, bayram namazını da Sakarya'da kıldıracak"
Başkan Erbaş'ın ardından konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, "Şeyh Edebali Camii'nde Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, bayram namazı öncesinde sohbet edip, sonrasında bayram namazını kıldıracak ve dua edecek" diyerek tüm Sakaryalıları bayram namazına davet etti. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Hatipoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlarla buluşarak desteklerini istedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yer alan Makuleke kabilesi, vahşi doğa turizmiyle kalkınma konusunda başarılı bir örnek oluşturuyor. Kabile, Kruger Ulusal Parkı ile işbirliği yaparak bölgedeki turistik tesislerin işletmesini üstleniyor ve yerel halka istihdam sağlıyor. Bu sayede kaçak avcılıkla mücadele edilirken, bölgenin doğal çeşitliliği korunuyor.
Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti. Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları sonucunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu. Ligde 16 kulüp ve 72 sporcu yer aldı ve 11 gün süren müsabakaların ardından Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü finalde mağlup ederek şampiyonluk elde etti.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?