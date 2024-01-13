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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitler İçin Sabah Namazında Dua Edileceğini Duyurdu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitler İçin Sabah Namazında Dua Edileceğini Duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehit olan Mehmetçikler için 14 Ocak Pazar sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini duyurdu. Erbaş, tüm vatandaşları bu dua programına katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitler İçin Sabah Namazında Dua Edileceğini Duyurdu
13.01.2024 - 18:02,  Güncelleme: 18:22
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehitlerimize dua için sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehit olan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için yapılacak sabah namazındaki dua programına vatandaşları davet eden Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize dua için sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin." - ANKARA

Kaynak: İHA
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