Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu

28.05.2022 17:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe uygun olarak ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yaklaşık 500 yıldır sürdürülen geleneğe uygun olarak ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreni için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Kentteki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne ziyarette bulunan Erbaş, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen minareden ezan okuma geleneğini devam ettirerek, minareye çıkarak yatsı ezanını okudu. Erbaş daha sonra caminin yanındaki Gazi Hüsrev Bey ile Gazi Murat Bey'in türbelerini de ziyaret ederek dua etti. - SARAYBOSNA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu

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Kaynak: İHA

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