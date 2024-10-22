Diyanet'ten FETÖ Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından FETÖ elebaşının ölümüne dair yapılan açıklamada dini değerler üzerinden insanları aldatanlarla mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından FETÖ elebaşının Fettullah Gülen'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Kur'an'ı, sünneti, örnek şahsiyetleri, milli ve manevi değerleri istismar ederek hamasi söylemlerle, batıni yorumlarla, yapmacık başarı hikayeleriyle bağlılarını mankurtlaştıran FETÖ elebaşının, nihayetinde kaçak ve vatansız bir hain olarak ölmüş olduğunu öğrendik" ifadeleri kullanıldı.

"Büyük bir ihanet suçu işlemişti"

Açıklamada "Milletimize düşman karanlık güçlerin kuklası olarak kirli emellerini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen, işbirlikçi firari, ektiği fitne ve tefrika tohumlarıyla Müslümanların varlığına ve vahdetine kastetmiş, devletimize, milletimize, istiklal ve istikbalimize karşı büyük bir ihanet suçu işlemişti. Onun hesabı artık Mahkeme-i Kübra'da görülecektir" denildi.

"Peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi vessellem) fermanını nesillerimize en güzel şekilde öğretmek ihmal edilemez bir görevdir

FETÖ'nün İslam'ı istismar ettiği kaydedilen açıklamada, "Ancak, bu vesileyle şu önemli hususu yeniden ifade etmek isteriz. Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında süret-i haktan görünerek her türlü kötülüğü mübah görerek işleyen emperyalist destekli, haşhaşi ruhlu bu karanlık yapı açıkça göstermiştir ki; din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alan bütün terör örgütlerine ve menfaat şebekelerine karşı güvende olabilmek için İslam'ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, özellikle Peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi vessellem) 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' fermanını nesillerimize en güzel şekilde öğretmek ihmal edilemez bir görevdir" değerlendirilmesi yapıldı.

"Söylem ve eylemlere karşı mücadeleye titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir"

Açıklamada "Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve irşad faaliyetlerine yoğunlaşarak sahih bilgi ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye ve dini değerler üzerinden insanları aldatarak menfaat sağlamaya yönelik bütün yapı, söylem ve eylemlere karşı mücadeleye titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA