Diyarbakır\'da Bayram Kutlaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, valilik bahçesinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasında vatandaşlar ve kurum müdürleri ile bayramlaştı.

Diyarbakır gastronomisine uygun yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşma yapan Zorluoğlu, Ramazan'ın ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde Ramazan ayının tamamlandığını söyledi. Zorluoğlu, "Büyük bir mutluluk ve sevinç içerisinde bu sabah Ramazan bayramına uyandık. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bayram günleri huzur, barış, sükunet ve esenlik günleridir. Dargınlığın, kırgınlığın, küskünlüğün giderildiği insanların affedebilme büyüklüğünün tadına vardığı günlerdir. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin zirve yaptığı çocukların, yetim ve öksüzlerin garip ve gurebanın gözetildiği mutlu edildiği zamanlardır bayram zamanları, ama bayramlar aynı zamanda beklenen günlerdir. Annelerin, babaların evlatlarını, dedelerin, büyük annelerin torunlarını ve büyüklerin küçüklerinin, hastaların da belki en yoğun şekilde ziyaretçilerini beklediği günlerdir bayramlar. İnşallah bütün bu hususiyetlerin, güzelliklerin doyasıya yaşandığı bir bayramın Diyarbakır'da idrak edeceğiz. Ramazan ayı Diyarbakır'da gerçekten çok farklıydı. Bizim ilk Ramazanımızdı ve bu şehrin Ramazan'ı gerçek anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşadığını hep beraber gördük buna şahit olduk. Şimdide siz değerli misafirlerimizle, ilimizin kıymetli insanlarıyla bayram töreni münasebetiyle bir aradayız inşallah birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve yardımlaşma ruhu içerisinde gerçek bir bayram burada Diyarbakır'da hep beraber yaşayacağız. Bu duygularla Ramazan bayramınızı bir kere daha gönülden tebrik ediyorum sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrar bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Murat Zorluoğlu ve Sevcan Zorluoğlu gelen misafirleri selamlayarak bayramlarını kutladı. - DİYARBAKIR