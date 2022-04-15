Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor

15.04.2022 16:01
Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesinde artan dilenci çocuk ihbarı üzerine zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan, aileleri tarafından ihmal edilen 18 yaşın altında olup sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik olarak denetimleri sıklaştırdı. Ekipleri, özellikle kavşaklar ve parklarda araçların camını silen, vatandaşları para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya ve benzeri şeylerin satışı yapan ve dilenen çocuklara yönelik olarak yaptıkları denetimlerde bu çocukların ailelerini tespit ediyor, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33'üncü maddesi gereği yasal işlem yapıyor. Ekipler, çocukların aileleriyle ilgili de tutanak tutup ailelerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevklerini gerçekleştirdiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor
Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor

YORUMLAR
500
Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu Nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
15:52 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan Salim'in tehdidine boyun eğecek mi?
15:37 Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi?
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:16 CHP Kilimli İlçe Başkanı'nın da olduğu "alkollü iftar" fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Disipline sevk edilecek
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dilenci denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement