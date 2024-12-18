Diyarbakır\'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki Recep Üçdağ, "Kürtlerin en büyük düşmanı PKK örgütüdür" dedi.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, bölücü terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına "teslim ol" çağrılarını yineledi.

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ, 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini tuttuğunu hatırlatarak, "Suriye olaylarındaki tüm örgüt elemanlarına sesleniyorum. Fırsatınız varken kaçın, gelin. Devletimize sığının. Güzel bir hayat ülkemizde yaşarsınız ama örgütün tek amacı ve gayesi sizi çok kötü bir ölüm bekliyor. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK örgütüdür" dedi.

Ağrı'dan eyleme katılan Süheyla Demir ise kızı Hayal Demir için nöbet tutmaya devam edeceğini vurguladı. 6 yıldır burada evlat nöbeti tuttuklarını aktaran Demir, "Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. HDP kızımı lise 3. sınıfta kaçırıp PKK'ya teslim etti. 10 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Buradan kızıma sesleniyorum. Bu sizin için son fırsat Suriye karıştı. Kaçan kaçabiliyor. Bu benim için de senin için de son fırsat. O zalimlerin elinden kaç" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR