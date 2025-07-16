Diyarbakır\'da \'Gazzeli Çocuklara\' Destek Programı

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Şeyh Said Cami Yaz Kur'an Kursunda öğrenciler tarafından düzenlenen "Gazzeli Çocuklara" destek programında yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından Gazze Şiirleri söylendi ve Filistin üzerine yazılan ilahiler dinletildi. İl Müftüsü Büyük, öğrencilerin hem İslam coğrafyasına duyarlılık geliştirmeleri hem de Filistin'de yaşanan insani krize dair bilinç kazanmaları açısından bu programın önemli olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Büyük, yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin de yapıldığını ifade etti.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR