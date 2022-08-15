Evlat nöbetindeki baba: "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz, evlat nöbetinde 1'dik 303 olduk"

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın, "40 yıldır terörden zulüm görüyoruz. Hep birlikte teröre dur diyelim. Kimse teröre destek vermesin, kimse terörden hayır görmemiştir. Buradan bütün evlatlarımıza sesleniyoruz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 76'ncı gününe girdi. Evlat nöbetine gelen 303 aileden 37'sinin evladı güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyeleri işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini söyleyen baba Süleyman Aydın, yaz, kış, yağmur demeden evlat mücadelesine devam ettiklerini ifade etti. Aydın, "Birdik, 303 olduk ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz burada evlatlarımızı isterken maalesef bazı kesimler sessiz kaldılar. Gözlerini kapatıp görmemezlikten geldiler. Yalnız kendi çocuklarımız için değil, bütün Türkiye'nin çocukları için mücadele veriyoruz. Bize sahip çıkan devletimiz oldu. Devletimiz 37 evladımızı anne ve babasına kavuşturdu. Bundan eminiz ki darısı çocuklarımızın başına olur. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. 40 yıldır terörden zulüm görüyoruz. Hep birlikte teröre dur diyelim. Kimse teröre destek vermesin, kimse terörden hayır görmemiştir. Buradan bütün evlatlarımıza sesleniyoruz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun" dedi. - DİYARBAKIR